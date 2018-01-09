صبحي يلتقي مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الأمن الدولي

بدور إبراهيم: التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد روبرت كارم مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا فى إطار انعقاد لجنة التنسيق العسكرى المصرى / الأمريكى بالقاهرة. تناول اللقاء بحث عددٍ من المو

بدور إبراهيم:



التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد روبرت كارم مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا فى إطار انعقاد لجنة التنسيق العسكرى المصرى / الأمريكى بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، فى ضوء علاقات الشراكة العسكرية المتميزة بين البلدين، ارتباطا بما تشهده المنطقة من تهديدات وتحديات مشتركة فى مقدمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأكد القائد العام اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل ارساء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب مساعد وزير الدفاع الأمريكى عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع افاق التعاون العسكري بين البلدين وتنسيق الجهود والرؤي المشتركة تجاه اخر تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة.