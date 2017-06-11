صبحي يشهد حفل تخرج دورات كلية القادة والأركان

بدور إبراهيمشهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخرج دورات 66 أ.ح عام و38 و39 أ.ح تخصص، من كلية القادة والأركان، والتي تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة.بدأت مـراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى استعرض نشأة الكلية وتطورها فى إعداد



بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخرج دورات 66 أ.ح عام و38 و39 أ.ح تخصص، من كلية القادة والأركان، والتي تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة.

بدأت مـراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى استعرض نشأة الكلية وتطورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة لشغل الوظائف العليا، وكذا دورها في استيعاب الوافدين من الدول الشقيقـة والصديقة وإعدادهم في مختلف أفرع العلوم العسكرية.

وعقب إعلان نتيجة التخرج، قام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين الأنواط والشهادات تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالكلية.

وألقى أحد الدارسين المصريين كلمة أشار خلالها إلي الدعم المقدم من الكلية وأعضاء هيئة التدريس للارتقاء بقدراتهم العلمية والمعرفية، مؤكدين اضطلاعهم لتحمل المسئولية التي تسند إليهم بعد تخرجهم والاستفادة بما تعلموه من العلوم العسكرية الحديثة في تطوير وحداتهم وصولا لأعلي معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وقدم أحد الدارسين الوافدين الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية علي ما لمسوه داخل ذلك الصرح العظيم وتوفير كل السبل والإمكانيات والذود بالعلم والمعرفة التي تعينهم علي الخدمة بقواتهم المسلحة.

وألقي أحد الدارسين الوافدين أبياتًا شعرية وقام عدد من الدارسين المصريين والوافدين بتقديم درع الدورة للسيد القائد العام للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح عبد المنعم إمام، مدير كلية القادة والأركان كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي دعم المنظومة التعليمية داخل الكلية وتوفير كافة السبل والامكانيات لمواكبة التطور العلمى والمنهجى فى العلوم العسكرية ليتواكب مع التطور المتلاحق الذي تشهدة القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال، نقل الفريق أول صدقي صبحي تهنئة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة للخريجيين من المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وحصولهم علي درجة الماجستير في العلوم العسكرية، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية في خدمة اوطانهم وقواتهم المسلحة.



وأشار إلى أن القوات المسلحة ترتكز على أسس عصرية حديثة لبناء الفكر العسكري والتأهيل لتولي المناصب القيادية علي كافة مستوياتها، مشيرا الي ان كلية القادة والاركان تعد احد الصروح الرائدة التي تمتلك المقومات والامكانات العلمية والعسكرية ما يمكنها من بناء الفكر الانساني العصري المتقدم الذي يحقق لرجال القوات المسلحة ارقي مستويات المعرفة التي تمكنهم من القيام بمهامهم القيادية.

وأكد القائد العام ان القوات المسلحة ستظل دائما صمام أمن وأمان مصر وشعبها، مطالبا الخريجين بالحرص على تحديث وصقل مهاراتهم وملكاتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من امكانيات العلم والتثقيف والمعرفة، وأن يكونوا مثلا وقدوة لمرؤسيهم في العمل والعطاء والتحلي بالانضباط العسكرى واعداد جيل من المقاتلين المؤهلين علميا وتدريبيا بإعتبارهم طاقات بشرية خلاقة قادرة علي الوفاء بمهامها بما يملكوه من استعداد فطري لخدمة الوطن والولاء له والاستعداد للتضحية في سبيل سلامته ووحدة اراضيه.

حضر مراسم الأحتفال الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وقدامى مديري الكلية.

