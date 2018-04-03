صبحي يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الكلية الفنية

بدور إبراهيم:شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي العلمي التاسع الذي تنظمه الكلية الفنية العسكرية فى الفترة من 3-5 ابريل بمشاركة اكثر من 26 جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز البحثية ، ويناقش المؤتمر أكثر

بدور إبراهيم:

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي العلمي التاسع الذي تنظمه الكلية الفنية العسكرية فى الفترة من 3-5 ابريل بمشاركة اكثر من 26 جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز البحثية ، ويناقش المؤتمر أكثر من 200 ورقة بحثية فى 49 جلسة علمية و23 ورشة عمل يشارك فيها 22 دولة عربية وأجنبية بمختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر في إطار إهتمام القوات المسلحة بعرض أحدث البحوث والدراسات في مختلف أفرع العلوم الهندسية والتكنولوجية ، والتى تعد فرصة كبيره للتواصل وتبادل الأفكار ومناقشة الأبحاث المتخصصة وأحدث التقنيات والإنجازات العلمية والتكنولوجية التى تحدث فى العالم ، والإستفادة من التطبيقات العلمية والبحثية للعلوم العسكرية والإنسانية في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة.

بدأت الجلسه بكلمة اللواء دكتور محمد طلبة سلام مقرر عام المؤتمر أستعرض خلالها عدد من الأوراق البحثية وأهم الموضوعات التى يتناولها المؤتمر من أنظمة الإتصالات والرادارت الحديثة وشبكات القوى الكهربائية العملاقة والإستشعار عن بعد والمسح الجوى وتخطيط المشروعات.

وأشار اللواء دكتور مهندس مصطفى محمد عبدالوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي توفير كافة الإمكانات لدعم العمل البحثي بدءاُ من تطوير العملية التعليمية وتوفير المعامل المتكاملة والمراجع الحديثة ومساعدات تدريب متطورة ليكون لدينا القدرة على مواكبة التطور العالمى للتعليم الهندسى والبحث العلمى وبمشاركة كاملة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات العالمية ، وتطوير منظومة الأداء لأعضاء هيئة التدريس ومنظومة التعليم وبناء شخصية الضابط المهندس المقاتل ، كذلك التوسع فى المشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية.

وبمناسبة تخرج الدفعة الاولى من قسم هندسة السفن والغواصات بشعبة الهندسة البحرية بالكلية الفنية العسكرية تناولت المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر التوجهات الحديثة لتصميم وبناء بدن السفن الحربية ، بالإضافة إلي التعاون الأكاديمى بين جامعة لودفيج ماكسمالين بالمانيا والكلية الفنية العسكرية.

وفي نهاية الجلسة وجه الفريق أول صدقي صبحي التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة علي الثقة الغالية التي يتمتع بها من قبل كل المصريين متمنياُ له التوفيق خلال الفترة الرئاسية القادمة, مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة في التعاون الكامل مع القيادة السياسية لإستكمال مسيرة مصر في قفزاتها التنموية العملاقة ، كما أعرب القائد العام عن خالص تحياته وشكره وتقديره للشعب المصري العظيم علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بالشكل المشرف الذي أبهر العالم مقدماً التهنئة للشعب المصري مسلميه وأقباطه بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد وذكري الإسراء والمعراج.

وأكد القائد العام أن الهدف من المؤتمر هو التطوير الحقيقى للبحث العلمى، مشيراً الى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها قناعة تامة بأهمية البحث العلمى لتخريج علماء قادرين على خدمة الوطن وقواته المسلحة مؤكداً ان التعليم والبحث العلمى من أهم المحاور لتقدم الأمم ، كما أعرب عن سعادته بمشاركة الضباط المصريين فى الأبحاث العلمية بالخارج.

واشاد القائد العام بالجهد المتميز الذي يقوم به أبناء القوات المسلحة فى كافة التخصصات لتعظيم إمكانات القوات المسلحة وتطوير قدراتها القتالية والفنية بما يمكنها من أداء دورها في حماية ركائز الأمن القومي المصري وخدمة الشعب المصري ، وطالبهم بمزيد من البحث والإبتكار وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث النتائج والتطبيقات البحثية ، وتنسيق الجهود لدراسة التحديات والمشكلات ووضع الحلول المناسبة لها إستناداً لأسس علمية دقيقة تعظم الموارد والإمكانات المتاحة ، وضمان تكاملها وتلبية متطلبات التنمية علي ارض مصر.

وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والنابغين والمتفوقين مشيرا إلي مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تتبناها الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة لدعم التقدم العلمي وتكريم المتفوقين.

وقام الفريق أول صدقى صبحى بإفتتاح وتفقد المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر والذى يضم أحدث المنتجات والإبتكارات الهندسية بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للانتاج الحربى والشركة العربية العالمية للبصريات والعديد من الشركات الصناعية الكبرى العالمية والمحلية وعدد من البحوث الفنية لطلبة الكلية الفنية العسكرية والمبتكرين من شباب الخريجين.

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء و قادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة بالدولة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية والجامعات المصرية.

