صبحي يشهد الاحتفال بانتهاء الإعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

بدور إبراهيم: شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بإنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 114 حربية و72 بحرية و87 جوية و59 فنية عسكرية و49 دفاع جوي والدفعة 5 طب عسكرى و49 معهد فني دفعة الفريق أول كمال حسن

بدور إبراهيم:



شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بإنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية الدفعات 114 حربية و72 بحرية و87 جوية و59 فنية عسكرية و49 دفاع جوي والدفعة 5 طب عسكرى و49 معهد فني دفعة الفريق أول كمال حسن على وزير الدفاع الأسبق، والتي تضم نخبة من الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة بكل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وفلسطين واليمن.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض تضمن لمحات من الأنشطةِ المختلفة التى تم التدريب عليها أثناء فترة الإعداد العسكرى والتي تصور يوماً فى حياة الطالب داخل الكلية الحربية والتي تبرز نتاج تحولهم من الحياة المدنية الي الحياة العسكرية.

وقدم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن مجموعة من الأنشطة والتمرينات والمهارات الرياضية المختلفة التي يتم التدريب داخل الكلية، شملت رياضات الكاراتيه والمصارعة والجودو والملاكمة والكنغ فو واجتياز الموانع والدراجات الهوائية وكمال الأجسام، وبعض التمارين المبتكرة لرفع الكفاءة البدنية للطالب ومنها تسلق الحبال وتمارين العقلة، واستخدام الأجهزة الرياضية المختلفة لزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل بطرق مبتكرة، عكست المرونة وخفة الحركة والانضباط فى الأداء، في تنافس شريف يعكس الروح المعنوية العالية لطلبة الكليات العسكرية، وجسد الطلبة بأجسادهم رقم الدفعة 114 حربية.

واستعرض الطلبة مدي ما اكتسبوه خلال فترة الاعداد العسكري من المهارات القتالية والتكتيكات الصغرى ومهارات الميدان وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة علي الخصم، واجتياز وعبور الموانع الثابتة والمتحركة متدرجة الصعوبة ، وقدم الطلبة صورة للجرأة والشجاعة والإقدام من خلال مهارات التعامل مع المركبات المدرعة المعادية والسيطرة عليها من الحركة وتدميرها ولتعامل مع المواقف الطارئة، أظهرت مدى ما وصل إليه طلبة القسم الأساسى من قوة ومهارة فى تنفيذ المهام بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

وقدم الطلبة المهارات الأساسية في الفك والتركيب والاستخدام للأسلحة الصغيرة فى الأحوال العادية وهم معصوبى الأعين وأثناء إرتداء القناع الواقى ، وتنفيذ الرمايات التقليدية وغير التقليدية على الأهداف الثابتة والمتحركة من أوضاع الرمى المختلفة والتعامل مع كافة العدائيات بحرفية منقطعة النظير، قدمت مجموعات اخري من الطلبة عرضا لمهارات التعليم الاولي اظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة علي العمل بروح الفريق التي تؤهلهم لتنفيذ مختلف المهام ، وجسد الطلبة لوحة فنية لعلم جمهورية مصر العربية.

وفي لمسة وفاء لأحد رواد العسكرية المصرية الفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع الاسبق الذي أطلق اسمه علي الدفعة 114 الجديدة، تم عرض فيلم تسجيلي اعدته ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن سيرته الذاتية ومسيرتة الحافلة بالعمل والعطاء الوطني خلال تقلدة العديد من المناصب في فترة هامة من تاريخ مصر.

واختتمت العروض بالعرض العسكري الذى شاركت فيه مجموعات من الطلبة المستجدين من الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة يتقدمهم حملة الأعلام ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة حيث بلغت نسبة النجاح 100%.

وقام الفريق اول صدقي صبحي بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديرا لتميزهم العلمي والرياضي خلال فترة الاعداد العسكري بالكلية الحربية.

وألقى اللواء أح جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن الكلية الحربية تمثل رمزا للعسكرية المصرية والقَلب النابض للقوات المسلحة والتى تمتد بجذورها عبر التاريخ، مشيرا الي رؤية القيادة العامة الطموحة من أجل تطوير العملية التعليمية فى الكليات والمعاهد العسكرية ، حيث تم إختيار هذه الدفعة من بين أكثر من مائة ألف طالب من شباب مصر الأوفياء وفقا لمنظومة علمية ومعايير دقيقة لتحقق التنافس الشريف بين ابناء الوطن.

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق اول صدقي صبحي تقدير واعتزاز السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة لأسر الطلبة علي الجهد الذى بذلوة فى تنشئة هذا الجيل من ابناء الوطن على القيم والمبادئ الاصيلة وحسن الانتماء لمصرنا الغالية.

وأكد القائد العام أن مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة حديثة لا سيادة فيها إلا لشعب مصر، وأن قواتها المسلحة تثبت كل يوم ولائها لمصر ولشعبها الأبي، وأن رجالها ماضون في تحمل المسئولية بالتعاون مع رجال الشرطة في التصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن وأمان شعبة، مؤيدين بعزم كل المصريين وتصميمهم علي اجتثاث كل صور التطرف والإرهاب.

وأشار إلي أن مصر ستظل وطنا عزيزا لكل المصريين تحميها قوات مسلحة وطنية يمتلك رجالها البسالة والشجاعة والقدرة علي تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار، بإيمانهم بأنهم جزء أصيل من شعب مصر وأنهم أبناء كل المصريين القادرون علي مواجهة ما يعتري مسيرة الوطن من الشدائد والمحن خرج منها اكثر قوة وقدرة بوقوف شعبه صفا واحدا والتفافه حول راية الوطن.

وهنأ القائد العام الطلبة وأسرهم علي ما حققوه من إنجاز طوال الفترة الماضية وتحليهم بالخلق والانضباط والاستعداد لتحمل المسئولية الوطنية في حماية مصر والدفاع عنها ، مؤكدا اعتزاز القوات المسلحة بشباب الوطن الذين يتواصل بهم عطاء الاجيال حفاظا علي مجد الوطن وصونا لعزته ، وضمانا حقيقيا لحركة المجتمع نحو الغد الافضل بما يملكونه من سواعد فتية وطاقات متجددة وولاء للوطن.



واثني القائد العام علي أداء الطلبة الجدد الذين يخطون اولي خطواتهم نحو الحياه العسكرية بكافة مهامها ومسئولياتها التي تتطلب التحلي بمبادء وقيم القوات المسلحة وتقاليدها الراسخة التي تعكس اسمي مبادء التضحية والفداء لتظل مصر وطنا امنا مستقرا.

ورحب القائد العام بالدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة ، مؤكدا ان القوات المسلحة ومؤسساتها التعليمية علي استعداد دائم لاستقبال طلبة الدول الشقيقة والصديقة ، ايمانا منها بأن الامن القومي العربي كل لا يتجزأ ، متمنيا لهم التوفيق ولدولهم الشقيقة كل التقدم والازدهار.

وأوصي الطلبة بالاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة لكافة المؤسسات التعليمية بهدف بناء الاجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن امنه واستقرار شعبه العظيم ، كما أثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الاعداد العسكري.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الملحقين العسكريين ومديرى الكليات العسكرية السابقين وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.

