صبحي لوزير فرنسي: نتمسك بحقنا في الدفاع عن استقرار المنطقة

بدور إبراهيم :التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تمس المنطقة في الفترة الحالية، وسبل دعم ركائز السلام والاستقرا

بدور إبراهيم :

التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تمس المنطقة في الفترة الحالية، وسبل دعم ركائز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الرامية نحو مكافحة الارهاب، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور حول تلك القضايا.

وأكد القائد العام للوزير الفرنسي أن مصر تتمسك بحقها في الدفاع عن عملية السلام والاستقرار بالمنطقة، ، مشيراً إلى أن مصر تعتز بروابطها التاريخية مع فرنسا باعتبارها أحد أهم الدول الراعية للسلام.

من جانبه ثمن الوزير الفرنسي جهود مصر الحثيثة نحو محاربة الإرهاب، مؤكداً دعم فرنسا الكامل لمصر فى حربها ضد الارهاب.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسفير فرنسا لدى القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة.