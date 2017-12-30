صبحي: القوات المسلحة لن تتهاون في حربها ضد الإرهابيين

خلال لقائها عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميدانى بدور إبراهيمالتقي الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى عدد من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلى الجيش الثالث الميداني .بدأت مراسم اللقاء بكلمة اللواء اح محمد رأفت الدش قا

خلال لقائها عددا من مقاتلي الجيش الثالث الميدانى



بدور إبراهيم

التقي الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى عدد من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلى الجيش الثالث الميداني .

بدأت مراسم اللقاء بكلمة اللواء اح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني استعرض فيها جانبا من اسهامات الجيش الثالث الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء علي الارهاب في نطاق المسئولية ، مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتلوا الجيش لتنفيذ كافة المهام التي تسند اليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة تحت مختلف الظروف .

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريما لأرواح شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن امنه واستقراره وتاريخة الحضاري المجيد.

كما نقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لابطال ومقاتلي القوات المسلحة وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد مشيداً بما يبذلوه من جهد في كافة القطاعات.

وأكد الفريق اول صدقي صبحي خلال لقاءة مقاتلي الجيش الثالث الميداني أن ما نواجهه من تحديات ترتبط بإقتلاع جذور الإرهاب والتطرف تزيدنا عزيمة واصرار علي الوفاء بالمهمة المقدسة المكلفين بها ، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتهاون فى حربها ضد العناصر الارهابية الغادرة بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل .

وأشار القائد العام إلي أن الحفاظ علي التدريب الجاد والكفاءة القتالية العالية والإستعداد لمواجهة كافة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية هي الضمانة الحقيقية لامن مصر القومي في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات تهدد بتداعياتها الأمن والإستقرار لجميع الشعوب

وأكد أن الشعب المصرى بتماسكة وتلاحمة مع رجال القوات المسلحة والشرطة قادر على مواجهه المخاطر والتحديات ، واستكمال البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

وأعرب عن اعتزازه بجهود مقاتلي الجيش الثالث في التصدي للعناصر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي ، وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين الجبهة الداخلية في نطاق المسئولية ، كما اكد إعتزازه بشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء وتقديرة لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الارهاب.

وأدار القائد العام حواراً مع رجال الجيش الثالث الميداني وأستمع إلى ارائهم وإستفساراتهم في العديد من المجالات.

وأعرب عن سعادته بما لمسة من روح معنوية عالية وإصرار علي مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن وإستقراره.

وفي نهاية اللقاء قام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود الجيش الثالث الميدانى تقديرا لجهودهم وادائهم لمهامهم بتفاني واخلاص خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة