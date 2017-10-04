صبحى ينيب قادة الجيوش لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بدور إبراهيم أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيد فقام اللواء أح خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميدانى ير

بدور إبراهيم



أناب الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيد فقام اللواء أح خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام اللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أح ايمن عبد الحميد عامر قائد المنطقه يرافقة المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

وقام اللواء أح شريف فهمى بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح على عشماوى قائد المنطقه يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

وقام اللواء أح شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ومدير الامن بوضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفى اطار مشاركة وزارة الداخلية احتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء اناب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مديرى الامن بالمحافظات بوضع باقات من الزهور على قبر الجندى المجهول بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية احتفالا بهذه المناسبة.