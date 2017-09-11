صبحى يجرى لقاءات هامة مع كبار المسئولين بكوريا الجنوبية

حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الكورية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين ، كما التقى سونج يونج مو، وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا، وتناول اللقاء تبادل الرؤى تجاة المستجدات والمتغيرات على الساحتين الاقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

كما التقى الفريق أول صدقى صبحى، جيون جى جوك، وزير إدارة برنامج مشتروات الدفاع الكورى، وكانج كيونج وا، وزيرة الخارجية الكورية، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فى مقدمتها الحرب الدولية على الإرهاب، والتطورات الراهنة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

كان القائد العام للقوات المسلحة، قد استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء كوريا بالمقابر الوطنية، وسط العاصمة سول.

تأتى الزيارة فى ضوء حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية، وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع الدول الصديقة .