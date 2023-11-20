«صبحى»: وزارة الشباب استثمرت 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات فى تطوير المنشآت الرياضية

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة استثمرت حوالى 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات في تأسيس العديد من المنشآت الرياضية بمختلف أنواعها.

وأوضح أن ذلك يأتي في طور اهتمام الدولة بدعم النشاط الرياضي، وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة فى إشهار العديد من الشركات الرياضية أيضًا خلال الفترات الأخيرة.

وأضاف صبحى خلال كلمته في احتفالية بدء التداول على شركةفيتنس برايم للأندية، أن طرح الشركات الرياضية في البورصة المصرية حدث جيد.

وتم اليوم بدء التداول على أسهم شركة فيتنس برايم للأندية الصحية (بورصة النيل).