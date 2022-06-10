صبحى والغضبان يدشنان ماراثون للدراجات فى بورسعيد ( صور )

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، فى ماراثون دراجات بدأ من منتجع “بورتو سعيد” في اتجاه حقل ظهر للغاز الطبيعي غرب بورسعيد ثم العودة بإجمالي مسافة 10 كيلو مترات.

و شارك في الماراثون مجموعات من الشباب يمديرية الشباب والرياضة والأندية وعدد من المؤسسات المختلفة، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة لتأمين الماراثون.

وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد، المشاركة في ماراثون للدرجات في اتجاه حقل ظهر غرب بورسعيد، وتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري، وافتتاح مركز شباب بورفؤاد عقب أعمال تطويره، وافتتاح معرض لمنتجات مصانع الشباب والحرف اليدوية، وحضور عدة فعاليات بالمدينة الرياضية، وحضور احتفالية بساحة مصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحضور حفل تأبين الراحل دكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق.