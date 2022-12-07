صبا مبارك لصاحبة السعادة : القراءة تساعدني على فهم الناس جيدا

استضافت الإعلامية والمنتجة إسعاد يونس الفنانة الأردنية صبا مبارك في برنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر شاشة “dmc” ، وكشفت فيها كواليس كثيرة في حياتها الفنية والخاصة .

وتحدثت مبارك عن كونها تحب القراءة في مجالات مختلفة بالحياة مثل الأدب وعلم النفس والعلوم الإنسانية ، مؤكدة أن القراءة تساعدها على فهم وقراءة الناس بشكل جيد .

وأضافت أنها لديها قابلية لزيادة الوزن ” لو قامت بشرب الماء بكثرة ” ، لافتة إلى أنها تحب الأكل وزادت فترة 13 كيلو بسبب أحد الأدوار.

وتابعت قائلة ” إنها تجيد الاستماع إلى الآخرين، معتبرة أن استماع الممثل للآخرين جزء من دوره حيث ترصد في استماعها رد فعل الآخرين”، لافتة إلى أنها تستطيع العيش في أي مجتمع عربي ولا تشعر بالغربة فيه”.