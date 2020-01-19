«صبايا مخدة الكحل» ثاني مسرحيات ريبورتوار على مسرح الطليعة الخميس المقبل (صور)

" صبايا مخدة الكحل " تم تقديمها باسم " مخدة الكحل " عام 1998 ، وهي المسرحية الثانية في مشروع ريبورتوار فرقة مسرح الطليعة

تستكمل فرقة مسرح الطليعة التابعة لـ”البيت الفني للمسرح” مشروع الريبورتوار ــ العروض التي تم إنتاجها فى السنوات الماضية، وحققت نجاحا جماهيريا ــ لأهم أعمال الفرقة، والمسرحية الجديدة هي “صبايا مخدة الكحل” وسيتم افتتاحها على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، يوم الخميس المقبل الموافق ٢٣ يناير الجاري، في تمام الثامنة و النصف مساء.

“صبايا مخدة الكحل” إعادة لـ”مخدة الكحل”

مسرحية “صبايا مخدة الكحل” هى إعادة لعرض “مخدة الكحل”؛ والتي عرضت لأول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وشارك العرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض “الطوق والأسورة” من إخراج ناصر عبدالمنعم، وذلك عام ٢٠١٨.

“صبايا مخدة الكحل” من بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور و أزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح.

تأتى إعادة تقديم هذه المسرحية في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة “ريبرتوار” لأهم أعمال الفرقة، والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

“الطوق الأسورة” هي المسرحية الأولى

المسرحية الأولى التى أعادت فرقة مسرح الطليعة إنتاجها هى “الطوق والأسورة” وهي مأخوذة عن رواية بنفس الأسم للروائي الراحل يحي الطاهر عبدالله ، وأعدها للمسرح د. سامح مهران ، و من إخراج ناصر عبد المنعم

“الطوق والأسورة” قدمت للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر في المهرجان.

وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي .

تعتبر مسرحية ” الطوق والأسورة ” هي التى حصلت على أكبر عدد جوائز من مسرحيات البيت الفني للمسرح العام الماضى ، كما شاركت بمهرجانات عربية عدة ، ففاز العرض بجائزة أفضل عرض عربي بـ ” مهرجان المسرح العربي ” بدورته الـ ال11، و هي المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي يفوز فيها عرض مصري بهذه الجائزة ، كما نالت جائزة أفضل عمل متكامل بمهرجان “أيام قرطاج” بتونس.

كما شاركت المسرحية ضمن فاعليات “أيام الشارقة المسرحية بالإمارات”