صباح الثلاثاء.. قطع المياه لمدة 10 ساعات ببعض المناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق” المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية”، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/ 10/ 2022، حتى الساعة السابعة مساء اليوم نفسه.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، والمغذِّي لخزّان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبد العال1، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط..

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.