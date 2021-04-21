طاقة

«صان مصر» تقتنص مناقصة محطة كهرباء مشروع «تكنولوجيا الأخشاب»

فترة التنفيذ 11 شهرا من تاريخ الإسناد
عمر سالم 9:55 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21 9:55 ص, الأربعاء, 21 أبريل 21

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علمت «المال» أن «صان مصر» فازت بالمناقصة التى طرحتها شركة تكنولوجيا الأخشاب لإنشاء محطة كهرباء لخدمة مشروعها بمحافظة البحيرة.

قال مصدر حكومى بقطاع البترول إن شركة تكنولوجيا الأخشاب قامت مؤخرا بطرح مناقصة لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 26 ميجاوات لخدمة مشروعها لإنتاج الأخشاب بمحافظة البحيرة.

ويتضمن المشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب «إم دى إف»، بطاقة تصل إلى 205 آلاف متر مربع سنوياً، بمدينة إدكو بالبحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 217 مليون يورو، وهو أول مصنع لإنتاجها باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.

وقال المصدر إن عدة شركات تقدمت للمناقصة، ومن ضمنها «صان مصر»، والتى فازت بها بعد تقدمها بأفضل العروض والأسعار الخاصة ببيع إنتاج المحطة من الكهرباء لشركة تكنولوجيا الأخشاب.

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وتابع: أرسلت «تكنولوجيا الأخشاب» خطاب الإسناد لشركة صان مصر، وجارٍ وضع الملاحظات الأخيرة على العقد الخاص بإنشاء المحطة تمهيدا للتوقيع النهائى قريبا.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب بالبحيرة تتوزع بين قرض تبلغ قيمته 150 مليون يورو يقود بنك القاهرة تحالفا مصرفيا مع بنكى «الأهلى» و«مصر» لتدبيره، والباقى سيتم تدبيره ذاتيا عبر قطاع البترول، بمساهمة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«سيدبك»، و«بتروجت».

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ولفت المصدر لجريدة المال إلى أنه سيتم تنفيذ المحطة الكهربائية الجديدة بنظام BOO، والذى ستقوم «صان مصر» من خلاله بتدشين المحطة وبيع الطاقة المنتجة منها لشركة تكنولوجيا الأخشاب مالكة موقع المشروع.

وأشار إلى أن المحطة ستخدم مشروع الأخشاب بالكامل، وسيستغرق تنفيذها نحو 11 شهرا من تاريخ الإسناد.

وقال إن هناك مساعى للانتهاء من تنفيذ تلك المحطة بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

وانفردت «المال» فى يوليو الماضى بخبر يكشف عن موافقة بنك القاهرة على تدبير قرض معبرى بقيمة 66 مليون يورو لصالح مشروع الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، من القرض الأساسى الخاص بمشروعها، وذلك لسداد قيمة الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع، وتسديد دفعة لشركة بتروجت مقاول التنفيذ.

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يذكر أن تعاقدات إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالبحيرة وقعت بين «المصرية لتكنولوجيا الأخشاب»، و«بتروجت» المقاول العام للمشروع، و«سيمبل كامب»، خلال معرض «إيجبس 2020».

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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