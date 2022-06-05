«صانع البهجة» يحتفي بعشرينيات القرن الماضي على مسرح الغد (صور)

تعيد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح مسرح الغد بعد رفع كفاءته وتأهيله وفق أحدث النظم المتخصصة والذي ينطلق نشاطه بعد التطوير بعرض صانع البهجة (عسل وطحينة – جنان في جنان) إعداد وإخراج ناصر عبدالمنعم بمناسبة الاحتفاء بـعشرينيات القرن العشرين، وذلك فى التاسعة غدا الإثنين ٦ يونيو، وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

عبد الدايم : إعادة افتتاح مسرح الغد إضافة جديدة للمسرحين ومنظومة العمل الإبداعى فى مصر

قالت عبد الدايم أن مسرح الغد احد مفردات التنوير فى الثقافة المصرية ، وتابعت أن تطويره وإعادة افتتاحه يعد اضافة لمنظومة العمل الإبداعى التى تشمل عناصر متعدد وتسعى الى تنمية الوعى والادراك .

وأكدت على أن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على مخاطبة الوجدان الجمعي ومجابهة وتصحيح الأفكار المتطرفة .

صانع البهجة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة بعد عرضه إلكترونيا

صانع البهجة ( عسل وطحينة – جنان في جنان ) تم بثه الكترونيا على قناة وزارة الثقافة ويعرض للجمهور على المسرح لأول مرة وبطولة سيد الرومي ، ساميه عاطف ، ريم أحمد ، محمود الزيات ، الخضر زنون ، أشرف عبد الفضيل ، هايدي بركات دكتور محمد هاشم وإعداد موسيقى جمال رشاد.

ويضم العرض مجموعة من إبداعات الراحلان بديع خيري ونجيب الريحاني

مسرح الغد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التي أسسها عبد الغفار عودة

يذكر ان مسرح الغد من تصميم الفنان زوسر مرزوق ويعد مقر الفرقة القومية للعروض المصرية التي أسسها القدير الراحل عبد الغفار عودة وشملت أعمال تطويره انشاء منظومة حماية مدنية وسلامة وصحة مهنية كاملة .

وأيضا تغيير أنظمة الصوت والإضاءة والمؤثرات تحت إشراف المهندسان ياسر شعلان و محمود عبداللطيف ، تغيير كامل لخشبة المسرح والصالة وأنظمة الديكور وتعليق الإضاءة والصوت ( الميكانيزم ) .

و تغيير الواجهات بالكامل وإنشاء غرف للامن وكاميرات المراقبة ، شباك التذاكر – التحكم – الكهرباء إلى جانب غرف للفنانين والاداريين وصالون استقبال في بهو المسرح ، استحداث نظام صوتي داخلي .

كما تم تجهيز وتأثيث قاعة البروفات ، استحداث مساحة للإعلان الخارجى ، إنشاء محطة إطفاء حريق متكاملة بالخزان ، رفع كفاءة المبنى بتجديد مكوناته من الأخشاب – الالومنيوم – الأبواب الخارجية العازلة للصوت ، عزل الأسطح وإنارة الواجهات الخارجية ، تطوير المدخل الداخلي والخارجي