صامويل إيتو لـ”المال”: مصر بيتي الثاني ..وأتوقع حصول برشلونة على الليجا

على هامش افتتاح أول مطعم "لا ليجا" فى مصر

وصف النجم العالمي صامويل ايتو، لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق، مصر بأنها بيته الثاني وأنه يحس بالسعادة كلما يأتي إليها.

وردا على سؤال لـ”المال” على هامش افتتاح أول مطعم للسلسلة الشهيرة “لا ليجا لاونج” – تحمل شعار الدوري الإسباني – في سيتي سنتر مول، أمس، عن توقعاته لهوية الفريق الذي سيفوز بلقب الدورس الإسباني “الليجا” هذا الموسم، رجح فريقه السابق برشلونة بطلا للدوري بقيادة النجم الأرجنتيى ليونيل ميسى بغض النظر عن النتائج الحالية.

وواصل برشلونة أمس، معاناته هذا الموسم، بالهزيمة أمام مضيفه فالنسيا، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب “الميستايا” ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43، في صدارة الترتيب، ليمنح الفرصة لغريمه ريال مدريد، للانفراد بالصدارة، حال الفوز بمباراته في نفس الجولة.

افتتح أول مطعم لـ “لا ليجا” في سيتي سنتر

وافتُتح الفرع الأول لسلسلة مطاعم “لا ليجا لاونج” وسط حضور عدد من المسؤولين ونجوم من عالم الكرة، على رأسهم وزير الرياضة أشرف صبحي، والكاتبن أحمد حسن، والكاميروني صامويل إيتو، والإسباني فرناندو مورينتس، نجم نادى ريال مدريد السابق، ومواطنه فرناندو سانز، إضافة إلى الفنان الكبير تامر حسنى. النجم تامر حسنى

استثمار إسباني مصري مشترك

ويأتي افتتاح الفرع الأول لـ”لا ليجا لاونج” في مشروع مشترك بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وشركة “برايم هوسبيتالتي” المصرية.

وكشفت “المال” أمس، نقلا عن مصادر، عن سعى مطاعم “لاليجا” الإسبانية الشهيرة – التي تحمل اسم اتحاد كرة القدم للمحترفين الإسباني – افتتاح نحو 15 فرعاً في مصر بمناطق مختلفة خلال العام الحالي 2020 باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح أول الفروع اليوم في “ألماظة سيتي سنتر”.

يأتي ذلك ضمن خطة لاليجا للانتشار بهذه العلامة التجارية المرموقة والجاذبة للشباب وكرة القدم والانتشار بالمطاعم باسم لاليجا لاونج، في كافة أنحاء العالم بدءا من الدول المحورية في القارات والمناطق المختلفة.