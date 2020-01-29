«صالون مصر الدولي للفنون» يختتم فاعلياته بالغردقة بمشاركة 120 فنانًا من 40 دولة (صور)

يختتم “صالون مصر الدولي للفنون” فاعلياته يوم الجمعة المقبل 31 يناير، وهو الصالون الذي بدأت فاعلياته يوم 26 يناير يمدينة الغردقة، بمشاركة 120 فنانا تشكيليا.

وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين بالصالون ما بين التجريبية والتكعيبية والواقعية، كما يتضمن بعض الأعمال النحتية والصور الفوتوغرافية.



حفل الختام بحضور محافظ البحر الأحمر

يقام حفل ختام “صالون مصر الدولي للفنون”، بمركز الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والجاليات الأجنبية بالغردقة.

وتقام فعاليات “صالون مصر الدولي للفنون” تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومؤسسة الداو للتنمية، ومؤسسة أوستراكا، وذلك بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت أمام فندق شتايجين برجر أكوا ماجيك والداو بيتش، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 40 دولة .



محمد حميدة: الفن التشكيلي قوة ناعمة لمصر

صرح التشكيلى، محمد حميدة، منظم ” صالون مصر الدولي للفنون“، ومؤسس أستراكا للفنون، إن مدينة الغردقة تشهد حاليًا واحدا من أهم الأحداث التشكيلية ، بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم.

وأوضح حميدة أن ورش الرسم بالممشي السياحى بالغردقة مستمرة حتى ختام الصالون.

كما قام الفنانون المشاركون بجولة سياحية فى مدينة الغردقة لزيارة معالمها السياحية، حتى يستطيعوا أن يعبروا عن المدينة وجمالها السياحى فى أعمالهم الفنية.



معتز سليمان: هناك ضرورة للتعاون بين المؤسسات لرعاية الأحداث الثقافية بمصر

وقال معتز سليمان، مدير عام مجموعة شتايجن برجر الداو بالغردقة، إن مؤسسة الداو للتنمية، تحرص بالتعاون مع “أوستراكا “على رعاية تلك الأحداث الثقافية الفنية العالمية على أرض مصر ومنها ” صالون مصر الدولي للفنون ” واستضافة الفنانين من جميع إنحاء العالم لإعطاء صورة جميلة عن الغردقة فى الأوساط الثقافية والسياحية العالمية تحت رعاية محافظة البحر الأحمر.







جدارية بطول 5 أمتار يرسمها الأطفال بمشاركة الفنانين بالصالون

و أقيمت ضمن الفاعليات المصاحبة للصالون ورشة الرسم بالممشى السياحى، وكما تم تنظيم جولة سياحية للفنانين المشاركين لزيارة معالم الغردقة السياحية، وأيضا نظم القائمين على الصالون ورشة للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية بطول ٥ أمتار