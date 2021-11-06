ثقافة وفنون

صالون دار الحكمة الثقافي يستضيف الروائي أشرف العشماوي

حصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان"
رحاب صبحي 6:03 م, السبت, 6 نوفمبر 21 6:03 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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تعلن النقابة العامة للأطباء عن انطلاق أولى فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي، وتبدأ باستضافة المستشار والروائي أشرف العشماوي، وذلك يوم السبت 27 نوفمبر القادم فى السابعة مساءً بدار الحكمة.

أشرف العشماوي هو قاضٍ وروائي مصري، صدر له حتى الآن تسع روايات، منها رواية “تويا” التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” عام 2012.

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وحصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته “البارمان” وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته “كلاب الراعي”.


وكانت النقابة كانت قد أعلنت عن إطلاق “صالون دار الحكمة الثقافي” والذي  سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية و إبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .

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وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون ان صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون
ودعت دكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الإجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون .

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 وأكدت على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي، والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.

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بقلم رحاب صبحي

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