صالون ثقافي احتفالا بمرور 61 عاما على تأميم القناة

نادية صابر:ينظم المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس "الصالون الثاني" اليوم الأربعاء، بمركز المحاكاة والتدريب التابع للهيئة، تحت عنوان "على ضفاف القناة"، والمقام بمناسبة مرور 61 عاما علي تأميم قناة السويس، بمشاركة 75 فنانا وفنانة تشكيلية.وقالت الدكتورة مني الصياد، مدير المعرض التاريخي بالإسماعيلية،

نادية صابر:

ينظم المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس “الصالون الثاني” اليوم الأربعاء، بمركز المحاكاة والتدريب التابع للهيئة، تحت عنوان “على ضفاف القناة”، والمقام بمناسبة مرور 61 عاما علي تأميم قناة السويس، بمشاركة 75 فنانا وفنانة تشكيلية.

وقالت الدكتورة مني الصياد، مدير المعرض التاريخي بالإسماعيلية، إن الاحتفالية تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية، وبحضور الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس الهيئة وعدد من الفنانين التشكيلين بمصر والسعودية، احتفالا بالمناسبة التاريخية، وسيتم عرض أعمال فنية مرتبطة بتاريخ القناة الممتد علي مدار 148 عاما.

وأوضحت أن الدكتور عادل عبد الرحمن، أستاذ التصميمات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوات ومقرر اللجنة الثقافية بالمجلس الأعلي للثقافة سيكون ضيف شرف للصالون هذا العام.