صالون الربيع بساقية الصاوي في أبريل.. تعرف عليها

رحاب صبحى تقيم الساقية معرضها السنوى للفنون التشكيلية "صالون الربيع" فى دورته الرابعة عشرة، احتفالًا بحلول فصل الربيع، وسيتم تنظيم المعرض فى الساقية فى الفترة ما بين 21 إلى 29 من أبريل بقاعة الكلمة. ويذكر أن الاشتراك فى المعرض مفتوح…

رحاب صبحى

تقيم الساقية معرضها السنوى للفنون التشكيلية “صالون الربيع” فى دورته الرابعة عشرة، احتفالًا بحلول فصل الربيع، وسيتم تنظيم المعرض فى الساقية فى الفترة ما بين 21 إلى 29 من أبريل بقاعة الكلمة.

ويذكر أن الاشتراك فى المعرض مفتوح لجميع مجالات الفنون التشكيلية، وهى التصوير، الرسم ، الجرافيك ، النحت ، الخزف ، التصوير الفوتوغرافى.

ووضعت ساقية الصاوى شروطًا محددة للاشتراك وهى أن الأعمال المقدمة يجب أن تكون حديثة، وأن يكون الموضوع عن الربيع سواء بموضوع العمل أو ألوانه، وأن الفنان من الممكن أن يتقدم بعملين كحد أقصى فى المجال الواحد، وألَّا تزيد مساحة العمل على 150*100.

وجدير بالذكر أن مواعيد تقديم الأعمال من 1 من أبريل وحتى 9 من أبريل.