صالون الأطباء يناقش كتاب السعادة في مكان آخر للمخزنجي

رحاب صبحىيستضيف الصالون الثقافى بالنقابة العامة للاطباء الدكتور محمد المخزنجي، لمناقشة كتابه عن دكتور محمد غنيم "السعادة في مكان آخر" وذلك يوم الخميس 12 ابريل. كما يحضر المناقشة والتى تعقد فى السادسة مساءً بدار الحكمة العالم الجليل دكتور محمد غنيم مؤسس مركز جراحة وزراعة الكلى في

رحاب صبحى

يستضيف الصالون الثقافى بالنقابة العامة للاطباء الدكتور محمد المخزنجي، لمناقشة كتابه عن دكتور محمد غنيم “السعادة في مكان آخر” وذلك يوم الخميس 12 ابريل.

كما يحضر المناقشة والتى تعقد فى السادسة مساءً بدار الحكمة العالم الجليل دكتور محمد غنيم مؤسس مركز جراحة وزراعة الكلى في كلية الطب بجامعة المنصورة وعضو مجلس العلماء الاستشاري لرئاسة الجمهورية.

ويتحدث دكتور محمد غنيم عبر حواره مع الدكتور محمد المخزنجي عن رحلته الطويلة التي تنبت العطاء في كل مكان عن نشأته ، و دراسته بكلية الطب، و انتقاله للمنصورة، و عمله بالطب و تأسيس المركزو عن أول عملية جراحية لزراعة الكلى في الشرق الأوسط، و حياته العامة، عن نجاحات وإخفاقات.

ويروي رحلة الحياة دكتور محمد المخزنجي الأديب والطبيب النفسي عبر صفحات كتابه السعادة في مكان آخر” ويحتوى الكتاب على مائة وثلاثة وستين صفحةوملحق بيه مجموعة من الصور في نهايته تؤرخ لمسيرة دكتورغنيم و من إصدار دار الشروق، لسنة 2018وسيتوافر نسخ باللقاء للتوقيع.