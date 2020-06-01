صالونات حلاقة ومراكز ترفيهية أمريكية تُخلي مسؤوليتها عن إصابة زبائنها بكورونا

انتشرت هذه الإخطارات من صالونات حلاقة والمراكز الترفيهية المختلفة إلى البورصات ومصوري حفلات الزفاف لمطالبة العملاء والزوار بالإقرار بأنهم قد يصابون بالمرض

عاودت بعض الشركات والأعمال المختلفة مثل صالونات حلاقة وغيرها فتح أبوابها بالولايات المتحدة بعد العزل العام الذي استمر لأسابيع لمكافحة جائحة فيروس كورونا، يلجأ الكثيرون لنشر إخلاء من مسؤولية إصابة عملائه بالفيروس أو مطالبة موظفيه وزبائنه بالتوقيع على استمارة تعفيه من المسؤولية قبل الدخول.

وانتشرت هذه الإخطارات من صالونات حلاقة والمراكز الترفيهية المختلفة إلى البورصات ومصوري حفلات الزفاف لمطالبة العملاء والزوار بالإقرار بأنهم قد يصابون بالمرض الذي أودى بحياة ما يزيد عن 100 ألف أمريكي حتى الآن.

وأكد خبراء أن الشركات تستخدم لافتات واستمارات ومنشورات على مواقعها الإلكترونية لحماية نفسها من الدعاوى القضائية، لكن هذه الإجراءات لا تمنع الناس من المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإهمال مثل الانزلاق على أرضية رطبة أو الإصابة بمرض بسبب الحوائط المغطاة بطلاء من الرصاص.

وأشار محامون إلى أن إثبات أن شركة سببت إصابة عميل بالمرض قد يكون صعبا، لكن المخاوف كبيرة لدرجة أن إخلاء المسؤولية قد يصبح عما قريب شيئا عاديا.

وتطالب صالونات تصفيف الشعر عملاءها منذ استئناف النشاط في 11 مايو بالتوقيع على استمارة تفيد بأنهم لا يعانون أي أعراض للمرض ولم يزوروا “بؤرة ساخنة” تشهد معدلات عالية لانتقال العدوى منذ 30 يوما، وتُعفي هذه الاستمارات صالونات تصفيف الشعر من مسؤولية “التعرض غير المقصود” للفيروس.