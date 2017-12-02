صالح يدعو التحالف لوقف القتال في اليمن وفتح صفحة جديدة

خالد بدر الديندعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اليوم السبت اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيا الحوثيين، كما دعا القوات المسلحة في الشمال اليمني لعدم قبول أي تعليمات من ميليشيا الحوثي، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع تحالف السعودية ودول الجوار ووقف إطلاق النار.وقال صالح الذي يرأس حزب الم

خالد بدر الدين

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اليوم السبت اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيا الحوثيين، كما دعا القوات المسلحة في الشمال اليمني لعدم قبول أي تعليمات من ميليشيا الحوثي، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع تحالف السعودية ودول الجوار ووقف إطلاق النار.

وقال صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي في كلمة تليفزيونية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا “كل اليمنيين للانتفاض” عليها.

وأعلنت شبكة سكاى نيوز أن قوات صالح سيطرت على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، كما سيطرت على مبنى التليفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين وفى نفس الوقت تحاصر مطار العاصمة صنعاء.

وكان حزب صالح قد دعا في وقت سابق، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.

وأسفرت الاشتباكات التى اندلعت في صنعاء بين الحوثيين وقوات صالح، الجمعة، عن العشرات من القتلى والجرحى، حسبما أعلنت مصادر طبية يمنية.

وسيطرت القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم على مواقع عدة في العاصمة صنعاء، غداة اشتباكات مسلحة مع شركائها في الانقلاب ميليشيات الحوثيين.