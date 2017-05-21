صالح ناصر رئيساً لقسم التحليل الفني في بايونيرز القابضة

مصطفى طلعتعينت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، صالح ناصر مستشاراً للتحليل الفني بالشركة القابضة، ورئيساً لقسم التحليل الفنى بشركتها التابعة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية.ويمتلك ناصر خبرات واسعة، في مجال التحليل الفني، وذلك عبر تنقله بين كبرى شركات تداول الأوراق المالية بالسوق المح

مصطفى طلعت

عينت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، صالح ناصر مستشاراً للتحليل الفني بالشركة القابضة، ورئيساً لقسم التحليل الفنى بشركتها التابعة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية.

ويمتلك ناصر خبرات واسعة، في مجال التحليل الفني، وذلك عبر تنقله بين كبرى شركات تداول الأوراق المالية بالسوق المحلية، حيث كان يتولى منصب المدير التنفيذي ورئيس قسم التحليل الفني بشركة فاروس القابضة، قبل انتقاله إلى بايونيرز، وشغل قبلها منصب رئيس قسم التحليل الفني وعضو لجنة الاستثمار في شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ”المال”، إن انضمام صالح يعد إضافة لشركة بايونيرز وفرصة لدعم مركز الشركة بالسوق، لما يمتلكة من خبرات كبيرة في مجال التحليل الفني، موضحاً أن شركته تسعى بكل جهد إلى استقطاب الكفاءات الكبيرة بالسوق.

يشار إلى أن ناصر على شهادة المحلل الفني المعتمد من الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين (MTA) عام 2001، ويشغل حالياً منصب رئيس اللجنة التعليمية بالجمعية المصرية للمحللين الفني (ESTA)، علمًا بأنه شغل منصب رئيس الجمعية سابقًا.

ويشغل منصب مدير اللجنة التعليمية بالاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA)، وتتمثل مهامه في إعداد أسئلة اختبارات المستوى الأول والثاني من دورة المحلل الفني المالي (CFTe)، وهي أكثر دورة معترف بها عالميًا في التحليل الفني.

يذكر أن ناصر قد قام بتأسيس برنامج المحلل الفني المعتمد (CETA) الذي تقوم بتقديمه الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وهو واحد من الأربعة شهادات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمحللين الماليين، علمًا بأنها تعادل نفس شهادة المحلل الفني والمالي التي يقدمها الاتحاد.

وتعتبر شركه بايونيرز القابضة إحدى الكيانات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، مثل أعمال السمسرة وإعادة الهيكلة للقطاع العام والخاص والاندماج وإصدار الأوراق المالية زيادة رأسمال الشركات، بالإضافة إلى إعداد التقارير والأبحاث عن أسواق المال المختلفة في المنطقة.

يشار إلى أن “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، قد حافظت على ترتيبها فى المركز الخامس للشهر الثالث على التوالى، بين شركات السمسرة عن شهر أبريل الماضي، تنفيذات 1.68 مليار جنيه وبحصة سوقية 4.2%.