رياضة

صالح جمعة يتسبب بحادث تصادم بالزمالك.. والأمن يتحفظ على اللاعب

تسبب الحادث في خسائر في سيارتين بعد تحطم الواجهة.
أماني عوض 2:45 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20 2:45 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

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اصطدمت سيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي -اليوم الجمعة- بسيارتين أخرتين أثناء سيره في شارع محمد مظهر بحي الزمالك، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت إخطارًا عن وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وانتقل رجال الشرطة لمحل البلاغ.

واتضح أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي، ما أدى لخسائر بهما.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضرًا بالواقعة.

وقررت أجهزة الأمن التحفظ على كاميرات المراقبة بالشارع، تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يستمع رجال المباحث لأقوال اللاعب.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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