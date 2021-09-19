صالح : تخريج أول دفعة من طلاب ITI في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يناير 2022

كشفت الدكتورة هبة صالح ، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ،ITI عن تخريج أول دفعة من طلاب المعهد متخصصة في علوم الذكاء الاصطناعي خلال يناير 2022 بالتعاون مع مدربين وخبراء فرنسيين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الإعلان عن حصاد المعهد خلال عام وتخريج الدفعة رقم 41.



وقالت صالح أن المعهد يضم نحو 32 تخصصا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتصل ميزانيته خلال العام الحالي إلي 100 مليون جنيه مقابل 85 مليون في 2020.

وأكدت أن ITIقام خلال المرحلة الماضية بافتتاح فروع في مراكز تدريب وابداع الرقمية كابيتفا التابعة لوزارة الاتصالات قي مدن المنصورة والمنوفية وأسوان وجنوب الوادي قنا وسوهاج.



وقدرت عدد الخريجين والمتدربين خلال العام الحالي بنحو 6 آلاف متدرب.

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من منصة المعهد مهارة تك المعنية بتقديم محتوي تقني لخبراء مصريين عن مهن المستقبل وصل الي 300 الف مستفيد وذلك عبر دورات تدريبية بالتعاون مع شركات عالمية مثل جوجل وآي بي إم.

وألمحت إلى أن المعهد عقد أيضا شراكات جديدة مع كلا من شركات ريدهات وفورتينت وآبل , كما تم اعتماده من قبل شركة آبل كأول أكاديمية متخصصة علي مستوي أفريقيا.