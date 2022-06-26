صالح الشيخ : مسابقة تعيين المعلمين تضم 5 أنواع اختبارات

قال الدكتور صالح الشيخ إن فتح باب التقديم من يوم 2 يوليو وحتى 24 يوليو المقبل.

واستكمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم أن المسابقة تضم 5 أنواع من الاختبارات.

وشدد على أهمية اتباع المعلمين المتقدمين جميع التعليمات في التقديم خاصة أن جزءا من المراجعات يتم من خلال الذكاء الاصطناعي ، والجزء الآخر من خلال المراجعات الورقية.

ونوه الشيخ إلى أن الاختبارات ستكون إلكترونية ، وستتكون من 5 محاور كالآتي :

1- الكفايات السلوكية أو الجدارات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بالتعاون مع العديد من الخبراء ، والمهارات الوظيفية، حيث إن كل وظيفة لها سمات وظيفية منها التفكير الناقد الإبداع والخبرة ، والذكاء.

2- الكفايات اللغوية حيث سيخضع المتقدمون لاختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

3- الكفايات المعرفية والتكنولوجية ، عن كل ما يخص الدولة من موضوعات.

4-الكفايات التربوية وهي كل ما يخص المعلم من الصحة النفسية التدريس الفعال إدارة الصف وغيرها.

5- الكفايات التخصصية ، وهي المعنية بالوظائف المتقدم لها وتضم في تلك المرحلة اختبارات رياض الأطفال وبالنسبة لمعلمي الفصل اختبارات مادة التخصص.