صالح الشيخ : تدريب أكثر من 66 ألف موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن انتهاء الجهاز من تقييم 6 آلاف و 138 متقدما لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات “ميكانيكا كهرباء ومدنى واتصالات و حاسب آلى” بالمستوى الوظيفي الثالث “ج” بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.







جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز في ندوة على موقع كلاب هاوس بعنوان سياسات الإصلاح الإداري يديرها يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، واستعرض الوزير ما تم إنجازه في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة في عناصرها الخمس وهي: الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.



وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف بلغ 11 ألفا و 567 متقدما، وانطبقت الشروط على عدد 8 آلاف و 60 متقدما، حضر منهم أعمال التقييم 6 آلاف و 138 متقدما، وتخلف عن الحضور ألفان و 470 متقدم.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد الذين تم تقييمهم في المركز منذ إنشاءه في مطلع عام 2019 بلغ 46 ألفا و 318.



وفيما يتعلق بإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لملف تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كشف الدكتور صالح الشيخ عن انتهاء الجهاز من تدريب 66 ألفا و 736 موظفا حتى 4 سبتمبر الجاري، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، وكما يواصل أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والذي ينفذه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تدريب 30 ألفا 669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل إدارة الوقت، إتخاذ القرار، إدارة الضغوط، تحمل المسئولية، الثبات الانفعالي.



وأضاف أن الجهاز انتهى أيضا من تدريب 29 ألفا و 698 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 169 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم ويتم تنفيذهم بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية.



وفيما يتعلق بحزمة برامح التطبيقات، قال الشيخ إن إدارة النظم بالقوات المسلحة تقوم بتنفيذها من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج، وتم الانتهاء من تدريب 1200 موظف حتى الآن.