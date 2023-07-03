صالح الشيخ: الحكومة لم توقف التعيينات والدليل بوابة الوظائف الحكومية

نفى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإداره صدور أى تعليمات بوقف التعيينات الحكومية، مؤكدا أن قانون الخدمه المدنية لا يمنع التعيينات الحكومية.

وأوضح الشيخ أن الجهاز أعلن على بوابة الوظائف الحكومية عدد من المسابقات المركزية، والتى تعد المصدر الوحيد للإعلان عن الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة.

وقال إن رئيس الجمهورية وافق على تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات تم الانتهاء من إجراء الاختبارات الخاصه بأول ٣٠ ألف وظيفة لعدد ١٤٠ ألف متقدم لها نجح منهم ٢٨،١٨٦ ألف، ومن المزمع الإعلان عبر البوابة عن ٣٠ ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الجاري.

بخلاف الإعلان عن وظائف شاغرة بوزارة الأوقاف باجمالى ٣ ألاف أمام و٣ ألاف عامل مسجد وتم الانتهاء من تعيين ٢٠٠٠ ومن المزمع البدء فى الإعلان عن باقي المسابقه يناير المقبل

كما تم الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكوميه عن فرص شاغره بوزارة الرى وهيئة السلامه البحريه والهيئة العامة للتخطيط مشروعات النقل

وأكد الشيخ أن التقدم لتلك الوظائف يتم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري تحقيقا للعدالة والشفافية مشيرا إلى أن الجهاز بصدد افتتاح مركز تقييم القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة اسوه بمركز قدرات الاسوياء الذي تتم فيه إجراء اختبارات التقدم للوظائف الحكومية لتحقيق العداله وتكافؤ الفرص

ولفت إلى خطة الجهاز فى إعادة هيكلة المحليات ووحدات الحكم المحلى بالمحافظات خلال العام المقبل ٢٠٢٤ وكذا إعادة هندسة إجراءات الخدمات فى إطار خطة الدوله لإتمام منظومة الإصلاح الإداري

جاءت تصريحات رئيس الجهاز المركز للتنظيم والاداره فى إطار فعاليات ندوه أقامها صالون الصفوه الثقافي برئاسة لوسي مندور رئيس مجلس إدارة جمعية الصفوه إحدى الجمعيات الاهليه التابعه لوزارة التضامن الاجتماعى بحضور لفيف من القيادات الشعبيه والتنفيذيه ورؤساء الوحدات والمديريات الحكوميه والشباب