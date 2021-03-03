صالح الشيخ: التسوية لـ 209 موظفين في 3 وحدات إدارية

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه تم الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف بـ”التسوية” لعدد 209 موظفين بثلاث وحدات إدارية، مشيرا إلى إنه قام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ في تصريحات له اليوم، إن الدراسة التي قام بها الجهاز انتهت إلى الموافقة على التسوية لعدد 163 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف و27 موظفا بمديرية الشباب والرياضة، و19 موظفا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير عن جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها الاستفسار بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.