رياضة

«صالحة للاستخدام 40 مرة».. برشلونة يطرح كمامات طبية لمواجهة «كورونا» (صور)

بسعر 18 يورو فقط
إسلام مصطفى 7:15 م, الأثنين, 25 مايو 20 7:15 م, الأثنين, 25 مايو 20

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كشف نادي برشلونة الإسباني، عن طرحه في متاجره الرسمية، كمامات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بسعر 18 يورو فقط.

الكمامات التي طُرحت للبيع اليوم الإثنين، تتألف من 16 تصميما مختلفا، وتحمل شعار برشلونة وألوانه.

وأوضح برشلونة الإسباني أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 18 يورو، كما أنها تصلح للاستخدام لمدة 40 مرة بعد تعقيمها بشكل جيد لمواجهة وباء كورونا المستجد.

ووصل تأثير فيروس كورونا حتى الآن لأكثر من 188 دولة حول العالم، وبالرغم من زيادة أعداد المصابين، إلا أن عدد لا بأس به من دول أوروبا شرع في التخفيف من حدة إجراءات العزل الصحي تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها خلال أسابيع.

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بقلم إسلام مصطفى

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