صافي مبيعات الأجانب في البورصة يسجل 604 ملايين جنيه خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 604 ملايين جنيه.

تأتي مبيعات الأجانب بعد سلسة مشتريات اتجهوا إليها منذ الإعلان عن اتباع سعر صرف مرن في السوق المحلية نهاية أكتوبر الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء الأسبوع الماضي بقيمة 36.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 40 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 821.7 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.41%% إلى مستوى 12515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 1.1%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.