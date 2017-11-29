صافي ربح لوك أويل يقفز 78% لارتفاع المبيعات

خالد بدر الدين:أعلنت لوك أويل أكبر شركة روسية خاصة لإنتاج النفط اليوم الأربعاء إن صافي الربح في الربع الثالث من العام الجارى قفز 78 % ليصل إلى 97.3 مليار روبل (1.67 مليار دولار) بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد صفقات البيع مما عزز النتائج ليتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أج

خالد بدر الدين:

أعلنت لوك أويل أكبر شركة روسية خاصة لإنتاج النفط اليوم الأربعاء إن صافي الربح في الربع الثالث من العام الجارى قفز 78 % ليصل إلى 97.3 مليار روبل (1.67 مليار دولار) بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد صفقات البيع مما عزز النتائج ليتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بأن تحقق الشركة صافي ربح قدره 91.2 مليار روبل.

وزادت إيرادات لوك أويل 13% لترتفع إلى 1.484 مليار روبل ليتجاوز أيضا توقعات المحللين، كما صعدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 221.1 مليار روبل بالمقارنة مع 165.9 مليار روبل خلال نفس الربع من العام الماضى.

ويأتى إعلان الشركة الروسية عن ارتفاع أرباحها قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 14 عضوا غذا الخميس للبت في تمديد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2018 بعد أن بلغ إنتاج الشركة النفطي في الربع الثالث من العام 1.8 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 1 % فقط عن إنتاجها فى نفس الربع من العام الماضى.

قال مصدران بصناعة النفط لرويترز يوم الأربعاء إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 10.94 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الثامن والعشرين من نوفمبر الجارى.

وكانت روسيا وافقت على خفض إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2016 البالغ 11.247 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق عالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول كم تشارك روسيا أوبك اجتماعا في فيينا هذا الأسبوع للبت في تمديد الاتفاق لما بعد مارس القادم.