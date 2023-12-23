صافي ربح «بيت التأمين المصري» يناهز 96 مليون جنيه بأول 3 أشهر من 2024/2023

ارتفع صافي أرباح شركة شركة بيت التأمين المصري السعودي سلامة بعد خصم الضربية في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 بنسبة 123.5% ليسجل 95.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 43.6 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة أقساطًا مباشرة اقتربت من 200 مليون جنيه، في أول 3 أشهر من العام المالي الجاري 2023/2024، خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 173.9 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2022/2023، بنمو نسبته 13.5%.

وسجل فائض الاكتتاب التأميني نحو 27.8 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 19.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو يصل إلى 41%.

وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات المخصصة إلى 17.7 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، بنمو يتجاوز 43.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وقفز فائض النشاط التأميني الخاص بالأرباح والنشاط وعوائد الاستثمار، بنسبة 54.4% تقريبًا في أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، ليتجاوز 47.2 مليون جنيه، بارتفاع قيمته 16.6 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت التعويضات التحميلية بنسبة 10% تقريبًا في أول ربع من العام المالي الحالي 2023/2024، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2022/2023، لتصل إلى 49.1 مليون جنيه، مقارنة بنحو 54.4 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وسجل صافي الدخل من الاستثمارات الحرة ارتفاعًا بنسبة 38.7% ليصل إلى 19.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، بزيادة تتجاوز 5.5 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وقال محمد عبد المولى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بيت التامين المصري السعودي – سلامة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن الشركة استطاعت أن تعبر الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024، بنجاح ملحوظ، رغم ارتفاع معدل التضخم والظروف الاقتصادية الضاغطة.

وأضاف أن “بيت التأمين المصري السعودي – سلامة” راعت الظروف الاقتصادية وأتاحت منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات العملاء التأمينية، وفي نفس الوقت لا تمثل إرهاقًا لهم على المستوى المادي.

وأشار إلى أن الشركة لا تتنازل عن التسعير المنضبط والفني مع ترجمة ذلك عمليًا، من خلال النتائج المحققة، وأهمها فائض الاكتتاب التأميني أو الأرباح الفنية، الذي يعبر عن سلامة الاكتتاب والتسعير، حيث حققت الشركة نموًا في فائض الاكتتاب التأميني بنسبة 41% تقريبًا في أول 3 أشهر من العام الجاري.

وأضاف أن التعويضات التحميلية التي انخفضت جاء بسبب اتخاذ كافة الوسائل الفنية واحتياطات السلامة للمخاطر مع متابعة العملاء للتأكد من توافر وسائل الأمان اللازمة، مشيرًا إلى أن العملاء لديهم رصيد كبير من الثقة في الشركة، لا سيما أنهم مستفيدون بصورة كبيرة من فائض الاكتتاب التأميني الذي لم تتنازل الشركة عن تحقيقه كل عام ويتم توزيعه سنويًا على شركاء الشركة من حملة وثائق التأمين.

وأكد على حرص الشركة على تجويد الخدمة بصورة دورية مع مراجعة كافة التفاصيل الفنية والإدارية لضمان توافير أفضل خدمة للعملاء بدءًا من إصدار التغطية حتى سداد التعويضات.