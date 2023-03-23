صافي دخل سوق التأمين من الاستثمارات يتجاوز 12,9 مليار جنيه في 2022 (جراف)

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع صافي استثمارات سوق التأمين، في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى أكثر من 12,9 مليار جنيه، مقارنة بـ9,8 مليار جنيه تقريبًا في نهاية العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 24%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع صافي استثمارات شركة مصر لتأمينات الحياة، بنهاية العام المالي 2022، لتصل إلى أكثر من 4,2 مليار جنيه مقارنة بـ3,3 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق، بنسبة نمو تقدر بحوالي 21.4%، لتكون بذلك هي الشركة الأكبر في سوق التأمين من حيث صافي الاستثمارات.

وارتفع صافي استثمارات شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى ما ناهز 5 مليار جنيه، مقارنة بـ4,5 مليار جنيه تقريبًا في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 10%.

وبيّنت هيئة الرقابة المالية أن صافي استثمارات شركات تأمين القطاع العام قد ناهز 8 مليارات جنيه في العام المالي 2022، مقارنة بـ5,3 مليار جنيه تقريبًا في 2021، بنمو بلغ 33.7%.

والجراف التالي يوضح أكبر شركات التأمين في العام المالي 2021/2022 من حيث صافي الدخل من استثماراتها: