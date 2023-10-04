صافي حساب المعاملات الرأسمالية يحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي اليوم، صافي تدفق للداخل بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل 11.8 مليار دولار خلال العام السابق.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي، بحسب التقرير، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 21.6 مليار دولار.

فيما سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار بنهاية العالم المالي 2022/ 2023 مقابل نحو 7.6 مليار دولار.

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول في إجمالي التدفقات للداخل، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل).

واقتصرت، بحسب «المركزي» على نحو 6.6 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار.