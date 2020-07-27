صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يهبط 9% بنهاية مارس الماضي

انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 9% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، ليسجل 5.9 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى لتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 بنسبة 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل نحو 2.# مليار دولار خلال الفترة المقابلة .

وتابع: نظرًا لأجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم .

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل في مصر ارتفعت بقيمة 277.6 مليار دولار لتصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة المقابلة .

في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بقيمة 872.6 مليون دولار ليصل إلى 6.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.