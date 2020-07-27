استثمار

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يهبط 9% بنهاية مارس الماضي

سجل 5.9 مليار دولار
سيد بدر 1:43 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20 1:43 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20

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انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 9% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، ليسجل 5.9 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى لتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 بنسبة 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل نحو 2.# مليار دولار خلال الفترة المقابلة .

وتابع: نظرًا لأجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم .

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل في مصر ارتفعت بقيمة 277.6 مليار دولار لتصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة المقابلة .

في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بقيمة 872.6 مليون دولار ليصل إلى 6.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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