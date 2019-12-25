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صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من 2019/2020

سجل 2.4 مليار دولار
سيد بدر 12:49 ص, الخميس, 26 ديسمبر 19 12:49 ص, الخميس, 26 ديسمبر 19

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قال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.

وأشار في تقرير حديث إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل سجل زيادة بنحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار .

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار .

بجانب زيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار لتصل إلى 744.2 مليون دولار .

وفي السياق ذاته ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج بقيمة 107.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار.

توقعات فاروس

وكانت شركة فاروس القابضة قد رجحت زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 6.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ومتوقع ارتفاعها لنحو 7.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وذكرت الشركة أن الزيادات المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي من إعلان عدد من شركات البترول والغاز اهتمامها بضخ استثمارات في قطاع الغاز والبترول المصري في البحرين الأحمر والمتوسط والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال العام المقبل .

وتابعت الشركة : حاليًا الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تتمركز في قطاعي البترول والغاز، بجانب القطاع العقاري والصناعة.

ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تسيطر على نحو 46% من هذه الاستثمارات مقابل 17% لدولة بلجيكا و12% للإمارات .

ميزان المدفوعات الكلي

وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.

وقال إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .

في السياق ذاته حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت شركة فاروس القابضة توقعت أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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