صافي الاحتياطي الأجنبي المباشر يصعد 14.5%

خالد بدر الدين:أعلن البنك المركزى اليوم الثلاثاء، أن صافى الاحتياطى الأجنبى المباشر صعد بحوالى 14.5% خلال السنة المالية الماضية 1016 – 2017 المنتهية 30 يونيو الماضى ليصل إلى حوالى 7.9 مليار دولار.وذكرت وكالة رويترز أن صافى الاحتياطى الأجنبى المباشر انخفض عن القيمة التى كانت الحكومة تستهدفه

خالد بدر الدين:

أعلن البنك المركزى اليوم الثلاثاء، أن صافى الاحتياطى الأجنبى المباشر صعد بحوالى 14.5% خلال السنة المالية الماضية 1016 – 2017 المنتهية 30 يونيو الماضى ليصل إلى حوالى 7.9 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن صافى الاحتياطى الأجنبى المباشر انخفض عن القيمة التى كانت الحكومة تستهدفها العام الماضى، والتى بلغت 10 مليارات دولار، حيث تسعى مصر لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية بعد هبوطها عقب ثورة 25 يناير 2011.

وذكر البنك المركزى أن صافى التدفقات على قطاع البترول زادت بحوالى 2.3 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار ولكن الحكومة دفعت جوالى 2.2 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية خلال النصف الثانى من السنة المالية الماضية مما ساعد على اجتذاب المستثمرين الأجانب لهذا القطاع.