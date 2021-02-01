صافي الأصول الأجنبية يقفز 1.25 مليار دولار في ديسمبر

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 1.25 مليار دولار خلال آخر أشهر العام المنقضي، لتسجل نحو 17.149 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.897 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وبحسب البيانات، تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك على مدار العام الماضي، بقيمة 4.6 مليار دولار، من مستوى 21.748 مليار دولار في ديسمبر 2019.

وتحسب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، خلال فترة زمنية محددة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، صعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيمة 1.547 مليار دولار، لتسجل 60.859 مليار دولار، مقابل 59.311 مليار دولار في نوفمبر 2020، في حين إنها تكون متراجعة على مدار العام ككل بحو 4.46 مليار دولار.

كما ارتفعت أيضًا الأصول الأجنبية لدى البنوك، بقيمة 924 مليون دولار خلال ديسمبر، لتصل إلى مستوى 39.132 مليار دولار مقابل 38.208 مليار دولار في نوفمبر 2020.

الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي تسجل 21.726 مليار دولار في نهاية 2020

وبالنسبة للالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاعا بقيمة 624 مليون دولار، لتسجل في ديسمبر 21.726 مليار دولار، مقابل 21.102 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه. بينما تكون مرتفعة 1.6 مليار دولار خلال عام 2020.

كما صعدت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي المصري، بقيمة 295.5 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، لتصل إلى 43.709 مليار دولار في نهاية 2020، مقارنة مع 43.414 مليار دولار في نوفمبر 2020.

وارتفع الالتزامات الأجنبية على البنوك خلال آخر شهور العام، بنحو 115 مليون دولار، مسجلة 25.713 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 25.598 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه.