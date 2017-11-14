صافي الأصول الأجنبية بالبنوك يرتفع 80% خلال أغسطس

سيد بدر قال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك سجلت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبًا خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 80.279 مليار جنيه، مقابل 44.486 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه. وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى ارتفاع أصول البنوك الأجنبية لتسجل 362.57 مليار جنيه بنهاية أ

سيد بدر

قال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك سجلت ارتفاعًا بنسبة 80% تقريبًا خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 80.279 مليار جنيه، مقابل 44.486 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.





وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى ارتفاع أصول البنوك الأجنبية لتسجل 362.57 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 325.51 مليار جنيه بنهاية يوليو، وتسجيل بند الخصوم ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 282.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 281.02 مليار جنيه بنهاية يوليو.

في سياق متصل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بقدر طفيف ليسجل 94.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 95.17 مليار جنيه بنهاية يوليو.

يأتي ذلك رغم تراجع الخصوم الأجنبية على البنك المركزي بنحو 4.7 مليار جنيه في أغسطس لتسجل 529.2 مليار جنيه، بينما سجل بند الأصول تراجعًا أكبر بنحو 5.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع ككل “البنوك والبنك المركزي” نحو 174.878 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 139.658 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وأشارت “المال”، في عددها الصادر صباح اليوم، إلى ارتفاع حجم صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2011، لتصل إلى 188.937 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، حسب تقرير حصلت عليه.