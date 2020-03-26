صافي استثمارات شركات تأمينات الحياة يرتفع إلى 58 مليار جنيه العام المالي الماضي (تفاعلي)

ارتفع حجم صافى استثمارات شركات تأمينات الحياة إلى 58 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى 2018/2019، وصعد صافى استثمارات نشاط التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 وحتى عام 2018/2019 بنسبة 247.3%، ليرتفع من 16.7 مليار جنيه فى 2009/2010 إلى 58 مليار جنيه فى 2018/2019.

وارتفع صافى استثمارات شركات تأمين الحياة إلى 19.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011 بنسبة نمو 16.7% مقارنة بمعدل نمو 19.4% خلال العام المالى السابق له 2009/2010، وتباينت معدلات نمو استثمارات النشاط بصورة متبانية خلال العشر سنوات الماضية.

247% نموا فى استثمارات شركات تأمينات الحياة خلال 10 سنوات

وصعد حجم صافى استثمارات شركات تأمينات الحياة إلى 22.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بمعدل نمو 13.4% عن العام السابق، وبلغ حجم تلك الاستثمارات فى العام المالى 2012/2013 حوالى 24.6 مليار جنيه بمعدل نمو 11.3%، حيث تأثرت استثمارات شركات التأمين خلال تلك الفترة بالأوضاع الاقتصادية فى مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 .

وفى العام المالى 2013/2014 بلغ صافى استثمارات شركات التأمين على الحياة فى السوق المصرية 28.4 مليار جنيه بمعدل نمو 15.4% عن العام السابق له، وحققت استثمارات تلك الشركات معدل نمو 12.5% فى العام المالى 2014/2015 بحجم صافى استثمارات 31.9 مليار حنيه، وقفزت استثمارات نشاط تأمين الحياة إلى 36.5 مليار جنيه فى العام المالى 2015/2016 بمعدل نمو 14.1 % .

46.1 مليار جنيه صافى استثمارات الحياة فى 2016/2017

وقفز صافى استثمارات شركات التأمين على الحياة عام 2016/2017 بنسبة 26.5% لتبلغ 46.1 مليار جنيه ، وذلك بعد إعادة تقييم أصول شركات تأمين الحياة بعد تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016 ، وارتفع صافى استثمارات نشاط التأمين على الحياة إلى 54.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بمعدل نمو 18%.

وارتفع صافى استثمارات شركات تأمين الحياة خلال العام المالى 2018/2019 بمعدل نمو 6.6% لتبلغ قيمتها 58 مليار جنيه .

ويبين الجراف التالى تطور حجم صافى استثمارات شركات التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية منذ عام 2009/2010 وحتى عام 2018/2019 (المبلغ بالمليار جنيه ).