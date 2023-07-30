صافي أرباح «لوبريف» السعودية يرتفع 4% خلال الربع الثاني

سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) زيادة في صافي أرباجها خلال الربع الثاني بفضل انخفاض ضريبة الدخل والزكاة، حسبما ذكرت الشركة اليوم الأحد في إفصاح للبورصة.

ويجيء ارتفاع أرباح لوبريف رغم التراجع الحاد في مبيعاتها، بنسبة 22%.

وذكرت الشركة في البيان أن الربح الصافي ارتفع 3.97% إلى 454.85 مليون ريال (121.28 مليون دولار) في الربع الثاني بينما انخفضت الإيرادات 21.8% إلى 2.6 مليار ريال من 3.3 مليار ريال سجلتها في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة، التي أدرجت 30% من أسهمها في طرح عام أولي في ديسمبر كانون الأول، إن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب “انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظرا لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط”.

وأعلنت لوبريف تسجيل صافي ربح للنصف الأول بلغ 900.5 مليون ريال مقارنة مع 740.1 مليون ريال قبل عام على الرغم من انخفاض الإيرادات بنحو 30%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الربح الصافي للنصف الأول جاء بسبب هبوط النفقات إضافة إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس