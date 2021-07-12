صافي أرباح بنك QNB يتخطى 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2021

أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني الأهلي QNB عن الفترة المالية المنتهية في يونيو 2021، تحقيقه صافي أرباح مجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.098 مليارات جنيه، مقابل 3.844. مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى تمويلات المشروعات الصغيرة المتوسطة داخل بنك QNB، أشارت نتائج الأعمال إلى نجاحه في الوصول بنسب التسهيلات المستهدفة من البنك المركزي المصري إلى 23.39% من إجمال المحفظة الكلية بالبنك، مستهدفا الوصول إلى 25%.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة داخل البنك 315 مليارا نهاية يونيو 2021، بزيادة 9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نتائج أعمال البنك المجمعة والمستقلة.

وضمن خطة البنك لتعزيز تواجده في السوق المصرية، نجح في الوصول بشبكة فروعه إلى 231 فرعا.

وأشارت نتائج أعمال البنك إلى تحقيق المحفظة الائتمانية الكلية نسبة نمو 3% عن ديسمبر الماضي، لتصل إلى 179 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، لاسيما أنها تستحوذ على حصة سوقية 6.53% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي في أبريل الماضي.

كما ارتفعت محفظة الودائع بنسبة 10% عن نهاية عام 2020، لتصل في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 257 مليار جنيه، حيث كانت تستحوذ على 4.38% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، بحسب نتائج اعمال البنك وأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري.

ونجح بنك قطر الوطني الأهلي في تحقيق معدلات توظيف القروض للودائع بنسبة 70%.