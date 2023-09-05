صافي أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة يسجل 63 مليار ريال بنهاية 2022

سجل صافي أرباح البنوك السعودية المدرجة في بورصة المملكة نحو 63 مليار ريال بنهاية العام الماضي، محققة نسبة نمو بلغت 28% عن من العام السابق له، وذلك بحسب تصريحات محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية.



وأضاف «الإتربي» أن هذه البنوك حازت على 8 مراكز ضمن أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 والصادرة من مجلة “The Banker”، وهو الأمر الذي اعتبره داعيًا للفخر والاعتزاز، ويولد العزم لدى اتحاد المصارف العربية في زيادة أواصر التعاون مع الجهاز المصرفي السعودي، وبخاصة كل ما يتعلق بالعمل على إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وخاصةً فيما يتعلّق بتطبيق التشريعات والأنظمة المالية في مختلف الدول العربية.



وأكد حرص الاتحاد على عمله ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.