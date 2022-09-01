صافي أرباح البنك العربي الأفريقي يرتفع إلى 90.4 مليون دولار نهاية النصف الأول من 2022

أظهرت القوائم المالية للبنك العربي الأفريقي الدولي وصول صافي الأرباح إلى 90.498 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022، مقارنة مع 70.662 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.

وأضافت القوائم المالية الصادرة عن البنك أن الأرباح قبل ضرائب الدخل سجلت نحو 133.860 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 113.056 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 18.4%.

وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 482.782 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 426.901 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.

وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 290.220 مليون دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 263.384 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.