صافى ربح هيونداى يهوى 49% بالربع الأول

خالد بدر الدينأعلنت اليوم الخميس مجموعة هيونداى الكورية الجنوبية للسيارات، أن صافى أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالى هوى بأكثر من 48.6 % ليهبط إلى 668 مليار وان ( حوالى 619 مليون دولار) بالمقارنة مع 1.3 مليار وان خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن شركة هيونداى موتو

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الخميس مجموعة هيونداى الكورية الجنوبية للسيارات، أن صافى أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالى هوى بأكثر من 48.6 % ليهبط إلى 668 مليار وان ( حوالى 619 مليون دولار) بالمقارنة مع 1.3 مليار وان خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة هيونداى موتور وشقيقتها كيا موتورز اللتين تشكلان خامس أكبر منتج سيارات فى العالم تعرضت لهبوط واضح فى صافى الأرباح خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب الأداء الضعيف لمبيعاتها فى الأسواق الأمريكية والصينية.



كما حققت هيونداى أرباح تشغيل بلغت 681 مليار وان ومبيعات تجاوزت 22.44 تريليون وان خلال الربع الماضى ولكن صافى أرباحها جاء أقل من توقعات محللين استطلعت وكالة تومسون رويترز آراءهم وتوقعوا فى المتوسط ربحا صافيا قدره تريليون وان.