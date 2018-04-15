صافى ربح جيلي يتجاوز 1.7 مليار دولار

خالد بدر الدينقفز صافى ربح شركة جيلى أوتوموبيل هولدينج الصينية للسيارات، %108 خلال العام الماضى، ليتجاوز 10.6 مليار يوان (1.7 مليار دولار) بفضل قوة الطلب المحلى على موديلات SUV، التى يعشقها الصينيون بالمقارنة مع 5.1 مليار يوان فى عام 2016 وبزيادة عن توقعات المحللين التى توقفت عند 10 مليارات يوان.

خالد بدر الدين

قفز صافى ربح شركة جيلى أوتوموبيل هولدينج الصينية للسيارات، %108 خلال العام الماضى، ليتجاوز 10.6 مليار يوان (1.7 مليار دولار) بفضل قوة الطلب المحلى على موديلات SUV، التى يعشقها الصينيون بالمقارنة مع 5.1 مليار يوان فى عام 2016 وبزيادة عن توقعات المحللين التى توقفت عند 10 مليارات يوان.

وتتوقع شركة جيلى ارتفاع مبيعاتها خلال العام الجارى إلى أكثر من مليون و580 وحدة بزيادة %27 عن مبيعات العام الماضى التى بلغت مليون و250 ألف وحدة، رغم انخفاض صادرات جيلى %46، وإن كانت مبيعاتها المحلية قفزت %63 فى 2017.

ومع ذلك تواجه أسواق السيارات الصينية ضغوطا شديدة، بسبب توقف دعم حكومة بكين للسيارات الخضراء، التى تعمل بالوقود المتجدد مثل الكهرباء، لدرجة أن المبيعات زادت بنسبة طفيفة بلغت %2 فقط خلال الربع الأولى من هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن إيرادات شركة جيلى الصينية صعدت %73 خلال العام الماضى لتصل إلى أكثر من 92.8 مليار يوان، لتتفوق على مبيعات شركات السيارات المحلية والأجنبية فى الصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، بعد تزايد شهرتها نتيجة بعض صفقات الاستحواذ التى نفذتها، ومنها شراء حصة فى شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة بحوالى 9 مليارات دولار، ليصبح لى شوفو، رئيس شركة جيلى أكبر مساهم فى شركة مرسيدس بعد شراء هذه الحصة.

وكانت شهرة لى شوفو انتشرت على مستوى العالم، بعد أن اشترى شركة فولفو السويدية، واستحوذ على حصص فى العديد من الشركات العالمية ومنها فولفو للشاحنات، وبروتون الماليزية للسيارات، وتاكسى لندن المعروف بلونه الأسود.

وترى شركة جيلى، أن صفقات الاستحواذ التى تنفذها تستهدف أساسا تعزيز قدرتها التكنولوجية، فى مجالات السيارات موفرة الوقود، والكهربائية، والذاتية القيادة، لتنافس الشركات العالمية التى تتجه حاليا لإنتاج هذه السيارات.