صافى الأصول الأجنبية يرتفع 3.25 مليار دولار في فبراير 2021

قفز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بنحو 3.25 مليار دولار وبمعدل 18.6%، خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى مستوى 20.657 مليار دولار، مقابل 17.854 مليار دولار في نهاية يناير 2021، طبقا للبنك المركزي المصري.

ويُحسب صافي الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفي تجاه غير المقيمين من إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي، خلال فترة زمنية محددة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بقيمة 3.640 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 مليار دولار في يناير السابق عليه.

أصول البنوك الأجنبية ترتفع إلى مستوى 26.032 مليار دولار

وطبقًا للبنك المركزي، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 3.489 مليار دولار خلال شهر فبراير، لتصل إلى مستوى 26.032 مليار دولار، مقابل 22.542 مليار في يناير 2021.

كما صعدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، إلى مستوى 39.294 مليار دولار، مقابل 39.143 مليار دولار في يناير الماضي، بزيادة قدرها 151.3 مليون دولار.

الالتزامات الأجنبية ترتفع بمقدار 387 مليون دولار فقط

وكشفت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي، بنحو 387 مليون دولار، لتسجل في فبراير الماضي 44.669 مليار دولار، مقابل 44.281 مليار في يناير السابق عليه.

كما زادت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي المصري طفيفًا خلال شهر فبراير 2021، لتصل إلى 25.739 مليار دولار، مقارنة مع 25.734 مليار دولار في يناير 2021.

وارتفعت الالتزامات الأجنبية على البنوك، خلال شهر فبراير 2021، بنحو 382.1 مليون دولار، لتسجل 18.929 مليار دولار، مقابل 18.547 مليار دولار في يناير 2021.