صافى الأصول الأجنبية يرتفع 2.4 مليار دولار

سيد بدر ارتفع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى والبنك المركزى لنحو20.985 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 18.531 مليار بنهاية مارس، بزيادة 2.454 مليار ونسبتها 13.24%. وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى،

سيد بدر

ارتفع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى والبنك المركزى لنحو20.985 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 18.531 مليار بنهاية مارس، بزيادة 2.454 مليار ونسبتها 13.24%.

وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصري.

وتشهد صافى الأصول الأجنبية نموًا منذ تعويم العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر 2016 بعدما سجلت عجزا متتاليًا لأكثر من 18 شهرًا خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل 2017، وحققت الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى زيادات خلال أبريل الماضي.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزى حصلت «المال» على نسخة منه عن ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والقطاع المصرفى لتسجل 63.796 مليار دولار مقابل 61.085 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة 2.711 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو1.526 مليار دولار خلال أبريل لتسجل 42.922 مليار دولار مقابل 41.396 مليار دولار بنهاية مارس، كما ارتفعت إجمالى الأصول لدى البنوك بنحو1.185 مليار دولار خلال نفس الفترة لتسجل 20.873 مليار دولار مقابل 19.688 مليار دولار خلال مارس.

وحصل البنك المركزى على تمويلات بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجارى منها مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الأخيرة من برنامج دعم الإصلاح الاقتصادى والمقدر بـ3 مليارات دولار، كما حصل على 250 مليون دولار من ألمانيا و170 مليون دولار من فرنسا، و150 مليون دولار من مجموعة دول السبع الكبرى تبعًا لتصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لـ«رويتروز» مطلع مارس الماضي.

بينما لم يعلن البنك المركزى عن مساعدات أوقروض نقدية جديدة خلال شهر أبريل الماضى، بينما استمرت تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات المصريين واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية والموارد المالية الأخرى، بينما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على مليارى دولار تمثل الشريحة الرابعة من قرض دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزى زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بقدر طفيف خلال شهر مايوالماضى ليسجل 44.139 مليار دولار مقابل 44.03 مليار دولار بنهاية أبريل بزيادة 109 مليون دولار.

هذا بينما ارتفعت إجمالى الالتزامات الأجنبية على كل من البنوك والبنك المركزى بقيمة 258 مليون دولار فقط خلال الفترة وذلك بدعم زيادة الالتزامات على القطاع المصرفى بنحو486 مليون دولار لتصل إلى 16.059 مليار دولار مقابل 15.573 مليار دولار، وتراجع الالتزامات على البنك المركزى بنحو229 مليون دولار لتسجل 26.751 مليار دولار مقابل 26.980 مليار دولار.

فى ذات السياق أظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية خلال الشهر لتصل إلى 39.376 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 39.210 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة 166 مليون دولار؛ وسجلت الودائع الجارية نحو8.151 مليار دولار بنهاية أبريل، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو31.225 مليار دولار خلال نفس الفترة.

واستحوذ القطاع العائلى على نسبة %66.9 من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية، بقيمة بلغت 26.377 مليار دولار.

بينما حققت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنحو28.7 مليار جنيه خلال أبريل الماضى وهى أقل زيادة منذ مارس 2017 لتصل إلى 2.262 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.233 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.

وارتفعت الودائع الجارية بنحو12.8 مليار جنيه خلال الفترة، منها 30.5 مليار جنيه للقطاع العام، و194.2 مليار جنيه للقطاع الخاص، و136.8 مليار جنيه للقطاع العائلي.

بينما سجلت الودائع غير الجارية زيادة بنحو15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 25.7 مليار جنيه للقطاع العام و145.3 مليار جنيه للقطاع الخاص، و1.729 تريليون جنيه للقطاع العائلي.